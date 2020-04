También en Santiago las actividades sociales fueron vías de contagio de coronavirus

En la ciudad de Santiago, la segunda provincia con más casos acumulados de coronavirus, las actividades sociales también fungieron como grupos de contagios, cuando aún el país no estaba en la fase comunitaria del virus.

“No es bueno que hagamos menciones de nombres pero, los santiagueros que han padecido esta enfermedad saben la vía de contagio que ha habido y respetamos la privacidad de los mismos, pero saben perfectamente que han estado expuestos y son gente que han estado colaborando con el ministerio y las direcciones provinciales”, explicó el ministro Sánchez Cárdenas.

De acuerdo al boletín número 13, el Distrito Nacional tiene 520 casos, Santiago 138 y Santo Domingo 138, siendo las tres zonas con más contagiados de los 1,284 hasta el momento.

“Buena parte de esos casos que usted menciona, se han producido por lo que se llama un conglomerado de trasmisión, que básicamente no tiene que ver con la prestación se servicios, sino la participación en algunas actividades sociales y que han sido uno de los desencadenantes principales”, señaló el ministro al ser cuestionado sobre la cantidad de casos en Santiago.

También en el Distrito Nacional, varias actividades fungieron como centros de contactos como lo fueron la denominada boda del coronavirus, celebrada en Cap Cana, donde una importante parte de la clase alta del Distrito se dio cita; el crucero Costa Fabulosa, donde varias personas de esta parte del país estuvieron y posterior e inconscientemente contagiaron a otros; y una actividad benéfica en San Pedro de Macorís donde asistieron diversas personalidades de la zona metropolitana y empresarios de este.

